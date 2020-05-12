Французский авторынок в апреле рухнул почти на 90%

Автомобильный рынок Франции в апреле снизился на 88,8% до 20997 машин. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 385676 единиц (-48%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стала Renault, реализовавшая 5910 машин (-81,2%). Второе место занимает Peugeot с показателем 5237 проданных автомобилей (-84,6%). Реализация Citroen снизилась на 83,9% и составила 3513 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 1227 автомобилей (-90,2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ford, чьи дилеры реализовали 553 машины (-91,3%).

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