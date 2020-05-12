Французский авторынок в апреле рухнул почти на 90% | АВТОСТАТ

Французский авторынок в апреле рухнул почти на 90%

187 0

Французский авторынок в апреле рухнул почти на 90%

Автомобильный рынок России - 2020
Все готовые отчёты

Автомобильный рынок Франции в апреле снизился на 88,8% до 20997 машин. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 385676 единиц (-48%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стала Renault, реализовавшая 5910 машин (-81,2%). Второе место занимает Peugeot с показателем 5237 проданных автомобилей (-84,6%). Реализация Citroen снизилась на 83,9% и составила 3513 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 1227 автомобилей (-90,2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ford, чьи дилеры реализовали 553 машины (-91,3%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена Авто»

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи франция авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно