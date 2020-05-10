Японский авторынок в апреле снизился на 28%

Японский авторынок в апреле снизился на 27,5% до 144674 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 892515 машин (-13,8%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 20,7% до 79961 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 22346 машин (-14,2%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 8644 автомобиля (-53,2%).

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