Авторынок Германии в апреле упал более чем на 60%

Авторынок Германии в апреле упал на 61,1% и составил 120840 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продолжающееся падение продаж обусловлено массовыми ограничениями для общественной жизни и коммерческой деятельности организаций, включая автодилеров, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 822202 единицы (-31%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в апреле реализовал 20741 машину (-63,9%). На втором месте идет BMW, снизивший продажи на 49,9% до 12410 единиц. Третью строчку занимает Ford, чей результат составил 9311 автомобилей (-61,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (8969 шт., -61%) и Mercedes-Benz (8508 шт., -71,2%).

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