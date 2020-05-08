УАЗ «Пикап» получит битопливную модификацию

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на УАЗ «Пикап» с битопливной установкой: такой автомобиль может работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане). Новая версия будет экономичнее пикапа со стандартным мотором, так как средняя цена кубометра метана составляет 18 рублей против 42,45 рубля за литр бензина Аи-92, пишет портал Motor.ru.

Из документа следует, что пикап оснастят 2,7-литровым мотором ЗМЗ Про с форсунками OMVL SL/Gemini итальянского производства. При работе на бензине он выдает 150 л.с., а на метане – 126 л.с. Битопливный автомобиль предложат только с механической коробкой передач, автоматическая трансмиссия для него не предусмотрена.

Стандартный УАЗ «Пикап» на сегодняшний день стоит от 839,9 тыс. рублей, а модификация с «автоматом» Punch – 1 млн 181 тыс. рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый квартал 2020 года в России было продано 682 пикапа от Ульяновского автозавода.

В середине апреля Росстандарт опубликовал ОТТС на УАЗ «Патриот» с битопливной установкой. Как следует из документа, в версии УАЗ-3163 с механической коробкой передач двигатель может работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе. Для этого на машину будут устанавливать оборудование под брендом Gemini.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод запустил сервис онлайн-покупки автомобилей. Бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно. При желании воспользоваться кредитом можно перейти по ссылкам банков партнеров (Сетелем Банк – для клиентов Сбербанк Онлайн, ВТБ), внести всю необходимую информацию и получить одобрение онлайн. Подписать кредитный договор можно будет непосредственно при получении автомобиля, тем самым не совершать лишних передвижений. Оставшиеся нюансы банк решает напрямую с автосалоном.



По итогам первого квартала 2020 года продажи УАЗа на российском рынке составили 7293 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в ближайшее время появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».