Lifan предложил скидки корпоративным клиентам

На сайте Lifan появилась информация о специальных ценах для корпоративных покупателей. Если раньше дисконт им предоставляли только при покупке бизнес-седанов Murman, то теперь в акции участвуют еще три модели – седаны Solano, приподнятые хэтчбеки X50 и кроссоверы X60. Стоит отметить, что все эти модели автомобилей были в большом количестве произведены в 2017 и 2018 годах на черкесском заводе «Дервейс».

Как рассказали порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе Lifan, в данной программе могут участвовать юридические лица любой формы собственности, что позволяет любому корпоративному клиенту получить выгодные условия покупки автомобилей бренда. Это индивидуальные предприниматели, лизинговые и таксомоторные предприятия, СМИ, органы государственной власти и т.д.

Скидку таким клиентам могут сделать даже при покупке одной машины. Но выгода станет больше, если брать 6-10 штук. А максимума она достигнет для тех, кто готов взять от 11 автомобилей.

Напомним, в конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс». Поэтому в прошлом году российские дилеры Lifan занимались распродажей складских остатков машин китайской марки. Между тем, в декабре компания Lifan начала поставки на российский рынок кроссоверов X70 китайского производства, которые с января 2020-го стали доступны для покупки. Стоит отметить, что кроссовер Х70 является одной из самых популярных моделей Lifan в нашей стране. По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Lifan реализовали 420 автомобилей, что на 69% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».