Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

В структуре группы Sollers создано новое подразделение – «Соллерс Транспортные Решения», которое сосредоточится на развитии услуг по аренде и подписки на автомобили.

Как сообщили «Газете.Ru» в компании Sollers, пока что услуга предлагается только корпоративным клиентам и помесячно. По ней в подписку можно получить автомобили УАЗ и Ford, которые производит в России Sollers. В Sollers уточнили, что расширить подписку на весь рынок рассчитывают во второй половине 2020 года.

Линейка Ульяновского автозавода включает внедорожники «Хантер», «Патриот» (в двух типах кузова), «Комби» (УАЗ-452, в народе – «Буханка»), а также коммерческие версии на их основе. Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает только малотоннажный коммерческий фургон Transit и различные модификации на его основе.

Для предоставления новой услуги и онлайн-мониторинга техсостояния машины Sollers использует цифровую платформу Squadron. Она по принципу чипа «умного страхования» в полисах каско собирает и анализирует данные о стиле вождения клиента. Ее функционал также включает мониторинг геопозиции транспорта, анализ поездок, истории маршрутов; контроль расхода топлива; удаленный запуск и блокировку двигателя и других систем.

Услуга «автомобили по подписке» успешно предлагается в странах с развитой экономикой такими компаниями как Porsche, Volvo, Cadillac, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Ford. В России эту услугу пока предлагает только компании Volvo и Hyundai. Отличительная особенность этого бизнеса в том, что все взаимоотношения с клиентом идут напрямую с автопроизводителем, дилер в этой цепочке лишь исполняет роль сервиса приемки и выдачи транспорта, его обслуживания.