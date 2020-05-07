Ford Sollers поставит крупную партию автомобилей Ford Transit для Ozon

Елабужский завод Ford Sollers получил заявку от онлайн-ретейлера Ozon на поставку крупной партии автомобилей Ford Transit. В условиях возросшего спроса на коммерческие автомобили для доставки товаров, предприятие выполнит заказ в кратчайшие сроки. В конце апреля компании Ozon были переданы 87 фургонов, следующая партия в более чем 100 автомобилей поступит в парк заказчика в ближайшее время, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Напомним, это не первый опыт сотрудничества компаний: в 2019 году Ford Sollers поставил компании Ozon более 700 фургонов Ford Transit.

Для доставки заказа клиентам, компанией Ozon были выбраны цельнометаллические фургоны Ford Transit полной массой 2500 кг со средней базой и средней крышей, в модификациях с передним приводом. Автомобили оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России составили 2492 машины (-1,5%). В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Напомним, в сентябре 2019-го завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 70 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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