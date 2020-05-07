ТОП-10 самых продаваемых в РФ дизельных легковых автомобилей | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых в РФ дизельных легковых автомобилей

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ТОП-10 самых продаваемых в РФ дизельных легковых автомобилей

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о росте продаж в России легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Между тем, в этом сегменте появился новый лидер.

Так, самой популярной у россиян моделью с «дизелем» теперь является кроссовер Volkswagen Tiguan – в 1 квартале 2020 года было реализовано 2055 таких автомобилей, что почти втрое выше, чем в январе – марте прошлого года. Второе место в этом рейтинге занимает внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который за отчетный период разошелся тиражом в 1723 экземпляра (-24%). Замыкает тройку лидеров BMW X5 (1674 шт.), реализация дизельных версий которого выросла на 36%.

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых моделей с дизельным мотором попадают: KIA Sorento Prime (1622 шт.; +27%); Hyundai Santa Fe (1594 шт.; +22%); Renault Duster (1395 шт.; -2%); BMW X7 (1381 шт.; рост в 48 раз); Toyota Land Cruiser Prado (1352 шт.; -22%), который был лидером в 2019 году; BMW 5-Series (1163 шт.; -1%) и Volkswagen Touareg (994 шт.; +9%).

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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