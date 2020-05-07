Skoda Wagner подвела первые итоги дистанционных продаж в Петербурге

Группа автодилеров Skoda Wagner подвела итоги дистанционных продаж новых автомобилей в своих петербургских салонах в апреле.

Самыми популярными моделями Skoda в период дистанционных продаж стали внедорожник Kodiaq и лифтбек Octavia. На них пришлось две трети от всего объема сделок, сообщает пресс-служба дилера. Чуть менее востребованными были седан Rapid и кроссовер Karoq, который дебютировал на российском авторынке в феврале этого года.

Дилеры получили возможность реализовывать автомобили удаленно только в середине апреля. Для клиентов была доступна возможность приобретения исключительно новых машин, автомобили с пробегом не продавались.

«Клиенты, которые уже знакомы с брендом Skoda, оказались более готовыми к удаленным покупкам. Но, по нашим оценкам, около 80% автолюбителей пока боятся приобретать столь дорогие продукты без «тактильного» знакомства. Они ждут открытия салонов, чтобы посмотреть машину вживую и пройти тест-драйв», – говорит директор направления Skoda ГК Wagner Евгений Кувалдин.

Напомним, Skoda Wagner – официальный дилер автомобилей Skoda в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто). В 2019 году в автосалонах Skoda Wagner было продано более 2600 автомобилей Skoda, что на 9% больше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda Auto Россия проведет онлайн-презентацию нового Rapid. Каждый день с 16 по 23 мая в 12:00 на официальных онлайн-ресурсах компании и дилерской сети марки будут публиковаться видео, раскрывающие разные аспекты модели. Новинка появится в дилерских центрах Skoda после майских праздников. Стоимость нового Skoda Rapid составляет от 792 тыс. рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG.