ГАЗ завершил производство грузовиков устаревшего семейства

Горьковский автозавод с 2020 года снял с производства среднетоннажные грузовики «ГАЗон» с кабинами классического образца (от модели 3307). Их окончательно вытеснила новая линейка с приставкой Next, в которой используется более современная кабина, унифицированная, за исключением оперения, с малотоннажной «ГАЗелью Next».

Как рассказал порталу Drom.ru один из крупнейших дилеров ГАЗа, складские запасы «ГАЗонов» старого образца за четыре месяца почти иссякли. Остались только мусоровозы КО-440 на их базе. У других дилеров в единичных количествах также есть самосвалы, топливозаправщики, автовышки и некоторые другие спецверсии.

Напомним, «ГАЗон Next» серийно выпускается с 2014 года, в течение пяти лет его гамма постепенно расширялась. Полноприводный «Садко Next» поступил в продажу в августе 2019-го. С 2014 по 2020 год новые «ГАЗоны» выпускались параллельно со старыми. Классические грузовики стоили примерно на 20% дешевле «Некстов» в аналогичных версиях и оставались востребованы в основном фермерскими хозяйствами и коммунальными службами.

За свою долгую жизнь -3309 и -3308 оснащались различными моторами, с 2013 года машины комплектовались в основном современным турбодизелем ЯМЗ-534 (4,4 л, 150 л.с.) – такой же агрегат, к слову, устанавливается на «ГАЗоны Next».





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