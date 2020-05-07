Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников

Компания Skoda Auto Россия проведет онлайн-презентацию нового Rapid. Каждый день с 16 по 23 мая в 12:00 на официальных онлайн-ресурсах компании и дилерской сети марки будут публиковаться видео, раскрывающие разные аспекты модели. Новинка появится в дилерских центрах Skoda после майских праздников, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid второго поколения в конце марта. Стоимость новинки составляет от 792 тыс. рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG.

Внешний вид нового Skoda Rapid отличают резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, а также надпись Skoda на крышке багажника. В салоне нового Skoda Rapid обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя.

В базовой комплектации Entry (от 792 тыс. руб.) новый Skoda Rapid получил светодиодные фары Low LED со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодные задние фонари и светодиодную подсветку номерного знака. Впервые для Rapid в России доступно 2-спицевое рулевое колесо. Также в базовое оснащение модели входят электронная система курсовой устойчивости, индикатор давления воздуха в шинах, система «ЭРА-ГЛОНАСС», фронтальные подушки безопасности спереди, полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат. Аудиосистема Swing c диагональю дисплея 6,5'' и четырьмя динамиками, два разъема USB-C в передней части салона и розетка 12В в багажном отделении позволят водителю и пассажирам всегда оставаться на связи. Список стандартного оснащения Active (от 829 тыс. руб.) дополнительно включает кондиционер.

В комплектации Ambition (от 899 тыс. руб.) в стандартное оснащение также входят боковые подушки безопасности спереди, функция подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, ассистент подъема в гору (для версии с двигателем 1.4 TSI), функция обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла. К технологиям связи добавятся платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться приложениями, Bluetooth и два разъема USB-C сзади.

Кроме того, начиная с комплектации Ambition, для Rapid доступна аудиосистема Swing с шестью динамиками в базовом оснащении, а также дизайн-линия Black Edition в качестве опции. В последнюю входят легкосплавные диски Alaris черного цвета (15’’), черная крыша, черные корпуса наружных зеркал заднего вида, черный спойлер, спортивные сиденья, оригинальные накладки на пороги дверей, декор Black Dots и хромированная отделка воздуховодов.

В максимальной комплектации Style (от 1 млн 021 тыс. руб.) список стандартного оборудования включает также полностью светодиодные фары Full LED с возможностью освещения поворотов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом, систему контроля дистанции спереди Front Assist, датчики парковки сзади, датчики дождя и света с функцией Coming Home/Leaving Home, а также климат-контроль Climatronic и мультифункциональный дисплей Maxi DOT.

Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY, очиститель заднего стекла, передний подлокотник и шторки безопасности также входят в стандартное оснащение. Салон автомобиля отличают хромированные детали в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера, а также светодиодная подсветка некоторых элементов салона. В опциональной дизайн-линии Black Edition в комплектации Style к списку оснащения добавляются легкосплавные Stratos черного цвета (16’’) и уменьшенное стальное запасное колесо.

Для нового Rapid в комплектации Style предлагаются такие опции, как камера заднего вида с омывателем, спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом, спортивные передние сиденья, аудиосистема Bolero c диагональю экрана 8’’, подогрев задних сидений и электрообогрев лобового стекла. Дополнительную безопасность в поездке обеспечат датчик усталости водителя, передние датчики парковки и автоматическое управление дальним светом, также доступные в качестве опций.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».