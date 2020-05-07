КАМАЗ готов выпускать грузовики «Евро-6» для российского рынка

КАМАЗ готов с августа 2020-го производить грузовики экологического уровня «Евро-6», несмотря на то, что в настоящий момент в России действуют экологические нормы, соответствующие уровню «Евро-5». Об этом заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, отметив, что уже сегодня компания поставляет такую технику российского производства в европейские страны.

Также, в рамках совместного предприятия с компанией Daimler, КАМАЗ в августе намерен завершить сертификацию и начать производство грузовых автомобилей уровня «Евро-6», которые полностью соответствуют требованиям для идентификации продукции, как произведенной на территории Российской Федерации. Кроме того, согласно специальному инвестиционному контракту, заключенному компанией, КАМАЗ разработал современный двигатель Р6, который устанавливается на новый модельный ряд автомобилей «КАМАЗ». В рамках СПИКа также предусмотрены инвестиции в доведение этого двигателя до уровня «Евро-6», и компания намерена исполнить данные обязательства в полном объеме.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2020-го КАМАЗ продолжил реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация мощностей для его производства». Основное внимание было уделено подготовке к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5 и его флагмана – магистрального тягач КАМАЗ-54901, на очереди – тяжелый самосвал для строительного сектора. Кроме того, продолжается реинжиниринг основных производственных площадок компании. Усилия инженеров компании направлены на освоение новых версий беспилотной автомобильной техники «КАМАЗ», развитие модельного ряда автомобилей на сжиженном природном газе и другие актуальные для автомобильной промышленности Российской Федерации проекты.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года в России было зарегистрировано 5854 грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 14,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 1871 единицу (+11,6%). КАМАЗ-65115 разошелся в количестве 941 штуки, что на 19,8% ниже показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров КАМАЗ-5490 с показателем 693 реализованных машины (-49,6%).

Кроме того, в отчетный период КАМАЗ увеличил экспортные поставки на 102% относительно показателей за первый квартал прошлого года. Данная динамика обусловлена, в первую очередь, дополнительным относительно плановых показателей объемом продаж на рынках Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Туркмении и Турции.