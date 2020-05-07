Toyota Corolla получит новые версии

Компания Toyota выводит на рынок Тайваня спортивную версию Corolla, подготовленную подразделением GR (Gazoo Racing). Cуббренд не ограничился внешними доработками и модернизировал как дизайн седана, так и техническую часть. В частности, модель обзавелась улучшенной подвеской и подрулевыми лепестками для переключения скоростей, пишет портал Motor.ru.

Стандартную Toyota Corolla можно купить на Тайване за 23,4 тыс. долларов, а спортивный вариант Corolla Altis GR Sport обойдется на 4,3 тыс. долларов дороже. За 27,7 тыс. долларов покупателям доступен седан со спортивным обвесом, новым передним бампером с прорезями воздухозаборников, 17-дюймовыми дисками, двухцветным салоном и креслами с развитой боковой поддержкой.

В результате модернизации подвески Corolla Altis GR Sport стала устойчивее в поворотах, а управление – острее. На выбор предложены две модификации: 122-сильная гибридная на базе 1,8-литрового двигателя либо со 140-сильным «атмосферником» того же объема. Трансмиссия – электромеханический вариатор.

Между тем, китайское совместное предприятие FAW-Toyota выпустит специальную модификацию Corolla повышенной комфортности. По данным китайского издания Autohome, для седана в L-версии подготовят 100-миллиметровую вставку, то есть колесная база будет увеличена с 2700 до 2800 мм, а общая длина кузова составит 4735 мм. Однако не исключено, что от столь серьезного удлинения откажутся в пользу меньшей вставки, чтобы не перегружать платформу GA-C.

Длиннобазная Toyota Corolla станет эксклюзивным предложением для китайского рынка, ведь у бизнесменов и чиновников в Поднебесной пользуются спросом версии с увеличенной колесной базой, ориентированные на комфорт.

Ожидается, что Corolla L оснастят новым турбированным трехцилиндровым двигателем Toyota M15C с комбинированным впрыском. «Турботройка» будет выдавать 118 л.с. и 146 Нм крутящего момента, причем силовой агрегат не дополнит существующую гамму, а заменит текущие четырехцилиндровые двигатели 1.2 (турбо, 116 л.с.) и 1.6 (атмосферный, 140 л.с.).

Экспортировать длиннобазные седаны Toyota Corolla за пределы Поднебесной FAW-Toyota не планирует. Выход модели на внутренний рынок состоится в 2021 году, однако официальные технические характеристики наверняка обнародуют до конца 2020-го.

Параллельно Toyota разрабатывает на базе Corolla новый недорогой кроссовер для развивающихся стран – премьера новинки состоится через год.

Стоит отметить, что Corolla остается самым востребованным автомобилем в мире: мировые продажи модели за 2019 год достигли отметки 1 млн 236 тыс. 380 автомобилей. В России Toyota Corolla доступна только в кузове седан и с безальтернативным 132-сильным атмосферным двигателем, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», реализация седана Toyota Сorolla нового поколения на российском рынке в прошлом году составила 4986 единиц (-4%).

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