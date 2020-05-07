Fresh Auto в апреле реализовала онлайн более 1000 автомобилей

В конце марта, с введением режима самоизоляции, компания Fresh Auto запустила сервис покупки автомобилей онлайн с доставкой или самовывозом из пунктов бесконтактной выдачи. На сайте клиент выбирает интересующий автомобиль из ассортимента сети филиалов в регионах присутствия, оставляет заявку и далее оформляет покупку и доставку с помощью менеджера. В апреле таким образом клиенты купили более 1000 машин – 926 автомобилей с пробегом и 94 новых, сообщает пресс-служба Fresh Auto.

По словам основателя Fresh Auto Дениса Мигаля, структура потребления в апреле осталась неизменной относительно предыдущих месяцев. Это видно как по соотношению продаж новых машин и автомобилей с пробегом, которое осталось на уровне 1:10, как и до пандемии, так и по товарной матрице. На протяжении месяца продажи были во всех сегментах: и в премиальном, и в бюджетном, и даже в коммерческом. Более трети автомобилей были приобретены с доставкой на дом.

Традиционно первенство по числу продаж среди филиалов Fresh Auto держал Ростов-Аксай, но именно в онлайн-продажах в течение апреля его обошел Воронеж.

С момента старта онлайн-продаж все заказанные автомобили были переданы покупателям: во Fresh Auto не зафиксировано ни одного случая возврата или отказа после предоплаты. Особенностью апреля стала высокая конверсия: те клиенты, кто в течение этого месяца связывался с менеджерами компании с целью приобрести автомобиль, реально в нем нуждался и в результате покупал.

Несмотря на небольшой (относительно доизоляционных месяцев) объем продаж, уже сейчас во Fresh Auto замечают, что появляются новые клиенты. В структуре клиентов также появился сегмент, который оценил удобство онлайн-покупки и готов продолжать покупать автомобили в таком формате.

«Если ранее доля онлайн-продаж составляла 3-5% (в докарантинное время это были интерактивные продажи – покупка авто, находящегося в другом регионе), то уже в ближайшем квартале после окончания режима самоизоляции, по нашим оценкам, она достигнет 15%. Уже через год этот показатель может вырасти до 30%», – прогнозирует Денис Мигаль.

Во Fresh Auto не ожидают значительного роста продаж в мае по сравнению с апрелем. В целом, в компании предполагают, что май будет хуже апреля из-за затянувшейся самоизоляции и общей напряженной атмосферы, но продажи все же планируют нарастить за счет улучшения внутренних процессов: план на май – 1030 автомобилей с пробегом и 150 новых автомобилей в целом по сети.

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