АВТОВАЗ в октябре вводит рабочие субботы для выпуска Lada Priora

АВТОВАЗ объявил все субботы октября 2009 года рабочими для сотрудников, занятых на производстве моделей Lada Priora. Введение дополнительных субботних смен на автозаводе обусловлено необходимостью максимального удовлетворения растущего спроса на автомобили этого семейства.

С целью обеспечения потребностей рынка дополнительные рабочие смены для выпуска автомобилей Priora были введены также и в сентябре. За четыре субботы этого месяца было изготовлено свыше 1700 машин этого семейства.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в нынешнем году Lada Priora является самой продаваемой моделью в России. По итогам восьми месяцев 2009 года на российском рынке было реализовано 67926 таких машин – это на 18% меньше, чем годом ранее. А благодаря тому, что с конца июня Lada Priora представлено на российском рынке во всех трех вариантах кузова, включая «универсал», это семейство значительно укрепило преимущество над своим ближайшим преследователем – Lada Samara (62326 шт., -48%). Таким образом, прогнозируют аналитики агентства «АВТОСТАТ», Lada Priora имеет все шансы стать лидером рынка по итогам 2009 года.