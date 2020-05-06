Электрический УАЗ «Хантер» оценен в Европе в 40 тысяч евро

Чешская компания MW Motors разработала электрокар на базе внедорожника УАЗ «Хантер», который получил название Spartan. Продажи новинки должны начаться до конца нынешнего года, желающим приобрести внедорожник придется заплатить 40 тыс. евро, пишет портал Autonews.ru.

Электрокар полностью сохранит узнаваемую внешность: конструктивные изменения объемно затронут техническую часть. Мощный электродвигатель, который в данный момент проходит финальные испытания, и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт/ч обеспечат новинке уверенные динамические свойства и внушительный запас хода. А геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей позволят сохранить возможности за пределами асфальта на прежнем уровне.

По словам руководителя группы региональных экспортных продаж Олега Савикова, проект EV на базе УАЗ «Хантер» оптимально вписывается в общий вектор развития европейского автомобильного рынка. «Во-первых, мы наблюдаем устойчивый интерес к моделям УАЗ в Европе – в 2019 году объем продаж увеличился более чем на 65%. За тот же период доля электрокаров выросла с 6% (в 2018-м) до 8% от общего числа реализованных в странах ЕС машин. Во-вторых, сегмент SUV, к которому относятся УАЗ «Хантер» и его электрическая версия MW Spartan, продемонстрировал наибольший прирост (+6%) в Евросоюзе за прошедший год (+41,7%), что также говорит о перспективности запускаемого проекта».

Кроме того, менеджер отметил, что растущее число запросов на автомобили УАЗ с правосторонним расположением руля, поступающих с рынков дальнего зарубежья, также свидетельствует об актуальности проекта. В компании рассчитывают в ближайшее время получить возможность удовлетворить пожелания клиентов из стран Азии, южной части Африки, Великобритании, Японии.

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