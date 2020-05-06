Хэтчбек MINI получил спецверсию в честь Москвы

Российский офис MINI вывел на рынок спецверсию хэтчбека – Moscow Red. Новинку можно купить только онлайн. Всего будет продано 30 вариантов Cooper и столько же Cooper S по цене 1 млн 990 тыс. рублей и 2 млн 300 тыс. рублей соответственно, сообщает портал Motor.ru.

Визуально MINI Moscow Red отличаются окрасом Indian Summer Red, 17-дюймовыми черными колесами Cosmos Spoke и светодиодными фарами. В оснащение версии Cooper также входят адаптивный круиз-контроль, обивка сидений Leatherette Carbon Black, спортивный руль и панорама Москвы в салоне. Хэтчбеку MINI Cooper S Moscow Red положены 18-дюймовые двухцветные колеса MINI Yours British Spike и аудиосистема Harman/Kardon.

В движение MINI Cooper Moscow Red приводит «турботройка» 1.5 мощностью 136 л.с. и 220 Нм крутящего момента. В пару к ней предложен 7-ступенчатый «робот». Под капотом «заряженного» Cooper S – наддувный агрегат объемом 2,0 литра, выдающий 192 л.с. и 280 Нм момента.

Цены на обычный MINI Cooper начинаются от 1 млн 560 тыс. рублей. Вариант Cooper S стоит минимум 1 млн 870 тыс. рублей. За «робот» Steptronic придется заплатить 121 тыс. рублей, а за светодиодные фары – 81 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи новых автомобилей MINI на российском рынке выросли на 27% – клиентам передано 753 машины.

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