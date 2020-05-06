Volvo отзывает в России около 10 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90, изготовленных в 2019-2020 годах. Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением, сообщает пресс-служба Росстандарта. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения. Важно, что это не влияет на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля. На транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volvo в марте реализовали 1702 автомобиля – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке в январе-марте стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 480 единиц (-32,4%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 446 покупателей (+14,4%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – с начала года было реализовано 306 таких машин (+15%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, компания Volvo Car Russia в 2020 году планирует запустить несколько специальных серий, но подробности о них пока не раскрываются.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».