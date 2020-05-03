Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed VX

Компания Chery планирует привезти в Россию автомобиль, который может стать самым дорогим "китайцем" на нашем рынке. Но в компании готовы пойти на определенные риски, поскольку потребителям предложат своего рода бюджетную альтернативу Toyota Land Cruiser. Речь идет о кроссовере Exeed VX. Он, как сообщил директор по продажам представительства Chery Антон Ганжа, появится в нашей стране в 2021 году.

В видеоролике, размещенном на официальном сайте ассоциации "Российские автомобильные дилеры", наименование модели не называется. Но топ-менеджер сравнил ее размеры с Toyota Land Cruiser. В модельном ряду Exeed есть только один такой автомобиль - VX. При этом он еще не вышел на китайский рынок, и даже не представлен официально в виде серийной машины. Так что в России машина может появиться почти сразу после Поднебесной, пишет "Российская газета".

Информации об Exeed VX пока мало. Габаритные размеры - 4970 x 1940 x 1795 мм, колесная база - 2900 мм. У кроссовера будет 7-местный салон и несколько моторов на выбор. Это турбированные 2,0-литровые двигатели мощностью 220 и 254 л.с. и 1.6T на 197 л.с. Последний сочетается с 7-ступенчатым "роботом". Скорее всего, покупателям предложат полный привод. Очевидно, что это не прямой соперник легендарного "крузака", но, учитывая размеры, стилистику и вместительность салона, Exeed в самом деле может показаться более дешевой альтернативой, хотя и не особо доступной. Китайские СМИ предполагают, что в пересчете на рубли машина будет стоить 1,8-2,4 млн рублей, но в Россию она приедет, очевидно, еще и с многочисленными наценками.

Между тем, первая модель нового суббренда - Exeed TXL - уже готова выйти на наш рынок. Напомним, этот автомобиль получил ОТТС, и, по словам, Антона Ганжи, старт продаж новинки намечен на лето. "Люди ищут альтернативу RAV4, Tiguan, корейцам, которые подорожали на 20-30, а то и 50 процентов. Поэтому в этот сегмент мы и введем Exeed", - сказал топ-менеджер.

Кроссовер TXL получит 5-местный салон. Размеры - 4775 x 1885 x 1706 мм, колесная база - 2800 мм. Оснастят кроссовер для России турбированным мотором объемом 1,6 литра, который выдает 186 л.с. мощности и 275 Нм крутящего момента. Работает он в паре с преселективной трансмиссией 7DCT мокрого типа. Предусмотрен полный привод. Сколько будет стоить Exeed TXL, пока неизвестно. Но очевидно, что дороже Tiggo 8, максимальная цена на который немногим превышает 1,7 млн рублей.





Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».