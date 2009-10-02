Отказ от собственной платформы "С" - стратегическая ошибка АВТОВАЗа

На днях совет директоров АВТОВАЗа утвердил инвестиционную программу компании на 2010-2014 годы и изменения в антикризисный план. Согласно этой программе завод фактически отказывается от дальнейшей разработки семейства автомобилей под рабочим названием «Проект С» в пользу сборки на главном конвейере моделей на платформе Renault-Nissan.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» считает такой шаг серьезной стратегической ошибкой нового руководства АВТОВАЗа, которая в последствии приведет к существенной потере рыночной доли LADA, удару по российским поставщикам компонентов и другим негативным последствиям. По мнению Сергея Целикова главное преимущество продукции АВТОВАЗа, благодаря которому предприятию удается лидировать на российском рынке - это цена. В случае начала сборки на конвейере моделей Renault-Nissan завод полностью лишится этого преимущества и встанет в одну линейку с прочими иномарками.

Согласно расчетам отдела аналитики "АВТОСТАТ", никакого удешевления себестоимости, сборка иномарок в России сейчас не дает. Мало того, с учетом малых масштабов выпуска, низкого уровня локализации, а также дополнительных затрат на логистику, себестоимость выпуска иномарок в России на 15-20% выше, чем за рубежом. Фактическая экономия происходит лишь на таможенной пошлине (30%), от которой освобождены предприятия, работающие в режиме «промсборки».

На основании сравнительного анализа цен моделей Logan и Logan MCV на разных рынках, можно предположить, что стоимость новой модели LADA Logan MCV будет начинаться с отметки не ниже 10 тыс. Евро. По оценке отдела аналитики «АВТОСТАТ» при такой розничной стоимости емкость рынка для этого универсала повышенной вместимости составит не более 40-50 тыс. шт. в год, даже с учетом разных модификаций.

По мнению Сергея Целикова, отказ от разработки собственных моделей («Проект С», «Нива-3» и ряд других наработок) приведет также и постепенному разрушению конструкторской и инженерной службы завода, которую после воплощения в жизнь «стратегических планов 2010-2014» можно будет сокращать в 5-10 раз. "Вазовским маркетологам и конструкторам сейчас надо усиленно думать о моделях, которые придут на смену Samara, Priora и Kalina, для того чтобы сохранить лояльных к бренду потребителей. После востановления рынка это порядка 500-600 тысяч человек в год. Такой объем рынка является "лакомым куском" для любого автопроизводителя, и терять его в пользу Renault-Nissan - это полная капитуляция российского автопрома" - говорит Целиков.

Всем известно, что у Renault имеется два собственных мощных инженерно-конструкторских центра (во Франции и Румынии), которые полностью решают все задачки по разработкам, проектированию, инжинирингу и технологиям. Причем, сейчас в условиях кризиса они недозагружены. Некоторое число специалистов НТЦ ВАЗа будет нужно лишь для адаптации уже существующих моделей к российским условиям и «вписания» их в технологическую цепочку вазовского конвейера.

Еще один печальный факт. Уже сейчас конкурс на автомобильный факультет Тольяттинского госуниверситета самый низкий среди всех специальностей. В перспективе автомобильные факультеты в ТГУ и прочих российских вузах совсем потеряют свою значимость и говорить тогда о возрождении национального автопрома будет бессмысленно.

В качестве альтернативного варианта размещения в Тольятти сборки моделей Renault-Nissan, Сергей Целиков называет сборочный конвейер СП GM-АВТОВАЗ. По его мнению, сейчас настало самое время для АВТОВАЗа выкупить долю у General Motors и самостоятельно развивать производство. При этом сборку Chevrolet Niva (в прошлом ВАЗ-2123) вполне можно разместить в 62 корпусе, где выпускают обычную «Ниву» 4х4. Для завода это было бы даже более технологично. В этом случае её можно было бы омологировать для западных рынков и начать экспорт во многие страны мира.