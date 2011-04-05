Немецкий авторынок растет четвертый месяц подряд – по итогам марта на 11% до 328100 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи автомобилей немецких марок выросли на 9% до 226200 единиц, а иностранные автопроизводители увеличили реализацию в Германии на 17% до 101900 штук. За три первых месяца нынешнего года продажи автомобилей в этой стране выросли на 14% до 763600 машин. По прогнозам VDA, в 2011 году немецкий авторынок покажет небольшой рост и достигнет отметки в 3,1 млн. легковых машин, превысив тем самым уровень 2008 года.

В то же время автопром Германии в прошлом месяце увеличил экспорт на 8%, поставив на внешние рынки 449100 легковых машин, с января по март – 1 млн. 163 тыс. 600 автомобилей (+11%). Как ожидают в VDA, в нынешнем году немецкие автопроизводители продолжат наращивать свое присутствие за рубежом и поставят на экспорт 4,4 млн. автомобилей. В результате увеличения экспорта и восстановления внутреннего рынка производство автомобилей в Германии по итогам марта выросло на 3% до 576700 машин, за три месяца – на 8% до 1 млн. 494 тыс. 100 единиц. В 2011 году немецкие автопроизводители, по прогнозам VDA, могут установить новый рекорд, выпустив 5,8 млн. автомобилей.