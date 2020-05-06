Группа PSA Евразия запускает специальную кампанию по обслуживанию автомобилей для медицинских работников и волонтеров

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Понимая принципиальную важность обеспечения мобильности при оказании своевременной медицинской помощи в разгар эпидемии, Группа PSA в России приняла решение запустить специальную кампанию для медицинских работников и волонтеров по оказанию оперативного сервисного обслуживания автомобилей на специальных условиях.

Как сообщает пресс-служба Группы PSA, в рамках акции «Мы ценим Вас и Ваше время» с 1 мая по 31 мая 2020 года в официальных сервисных центрах Peugeot и Citroen в России автомобили медицинских работников и волонтеров будут принимать без очереди, а работы по ремонту, замене шин / колес и плановому обслуживанию (ТО) будут осуществляться бесплатно. Это поможет обеспечить технически исправные автомобили тем, кто сейчас находится на передовой. Условием участия в акции будет предъявление соответствующего документа (удостоверение врача, медицинского работника, волонтера).

Напомним, ранее Группа PSA передала в безвозмездное пользование микроавтобусы, фургоны и кроссоверыиз корпоративных парков Peugeot, Citroen и Opel общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» на время карантинных мероприятий в Москве. Это поможет быстрее перевозить пациентов, проводить анализы, доставлять медикаменты, продукты и товары первой необходимости. Кроме того, калужский завод «ПСМА Рус» передал в дар автомобиль скорой помощи на базе Citroen Jumper Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

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