Минпромторг рассмотрит вопрос субсидирования зарплат сотрудникам автодилеров

#ПоддержиАвтобизнес

Минпромторг РФ рассмотрит вопрос о возможности выделения субсидий на зарплаты сотрудникам автодилеров, которые оказались в тяжелом положении из-за кризиса на фоне коронавируса. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Без дилеров автопрому невозможно развиваться - это главная проводящая система, особенно если мы говорим про продажи автомобилей для физических лиц, для предприятий. Это госзаказ можно делать без автомобильного дилера, все остальное, все программы они просто будут не востребованы, если дилерская сеть не будет функционировать. Поэтому я считаю, что это заслуживает отдельного внимания, мы обязательно рассмотрим [эту меру] для того, чтобы поддержка была максимально эффективной", - цитирует Д.Мантурова агентство "ТАСС".

Ранее автодилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой выделить субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в размере МРОТ.

По словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, в апреле дилеры недополучили около 280 млрд выручки из-за кризиса в отрасли. По последним данным, они могут продавать автомобили только в 16 регионах страны, хотя почти все разрешают осуществлять сервисное обслуживание. По словам главы Д.Мантурова, серьезная проблема состоит и в том, что пока не все регионы готовы оперативно открыть автосалоны, соблюдая при этом все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Авторитейл вошел в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за большого оборота автодилеры в основном не подпадают под категорию малого или среднего бизнеса, на которые распространяется поддержка.

По словам директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, такого апреля на российском рынке в истории еще никогда не было. Если учесть, что почти никто из дилеров не будет работать, продажи сократятся на 70-90%. Есть отдельные регионы, где некоторые дилеры в какие-то дни апреля все же работают. Они-то и обеспечат эти 10-30% рынка.

«Боюсь, что май начнется не лучше апреля и результат майских продаж будет зависеть от даты окончания «изоляции» покупателей от дилеров. Вполне может быть падение на те же 70-90%. Дальше очень хотелось бы верить, что острая фаза коронавируса пройдет. В этом случае с июня страна постепенно начнет возвращаться к обычному рабочему ритму. Но спрос на новые автомобили все равно не вернется на «довирусный» уровень. Поскольку начнется сильное влияние на рынок экономического кризиса. Покупательская способность сократится еще больше, а цены вырастут еще выше. В целом по году можно ориентироваться на снижение ранка новых легковых автомобилей от -30% (оптимистический сценарий) до -50% (пессимистический сценарий)», – прогнозирует Сергей Целиков.

В свою очередь, генеральный директор компании «Фреш Авто» Денис Мигаль отмечает, что сейчас дилеры вынуждены бороться с вызовами минимум с двух сторон: во-первых, это практически нулевой спрос и затихший рынок, а во-вторых, это действия партнеров, банков и импортеров.

«Предполагаю, что после всеобщей самоизоляции, когда снизится спрос и, соответственно, темп производства новых автомобилей, кредиторы станут предъявлять еще более строгие требования к дилерам, и у тех, кто окажется в черном списке, будет очень мало шансов выжить. Многие дилеры еще до пандемии находились в тяжелом положении и с трудом выполняли свои обязательства перед банками и импортерами, и на них это скажется однозначно негативно. При этом слияния и поглощения, на мой взгляд, тоже не станут панацеей: рынок меняется, и те, кто на этом фоне захватывает конкурентов, чтобы нарастить свою долю, становится более неповоротливым и менее способным на быстрые изменения. Важнее сейчас наблюдать за рынком и анализировать новые предпочтения банков, импортеров и клиентов – и на основании этого быть гибкими, реструктурировать процессы и создавать новые продукты», – резюмирует Денис Мигаль.

Подробнее о последствиях карантинного режима для авторитейла – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».