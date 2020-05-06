Петербургский завод Nissan планирует возобновить производство с 18 мая

Петербургский завод Nissan с 18 мая планирует возобновить производство автомобилей в двухсменном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, напомнив, что работа предприятия была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

«В то же время мы будем строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии Covid-19. В связи с этим мы не исключаем возможность приостановки производства на заводе в Санкт-Петербурге в июне, как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина – недостаток компонентов с европейских заводов», – отметили в пресс-службе Nissan.

Как сообщалось ранее, петербургский завод Nissan планирует к августу 2020 года сократить около 450 человек из 2000 сотрудников в связи с переходом на односменный режим. Напомним, производительность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год. Мощности завода, на котором в настоящее время производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, позволяют выпускать до пяти разных моделей одновременно.

По итогам 2019 года петербургский завод Nissan выпустил 52339 автомобилей, что на 7,4% меньше по сравнению с рекордным для предприятия 2018 годом. Самой массовой моделью на российском конвейере Nissan остается кроссовер Qashqai с показателем 27291 автомобиль (+3%). Стоит при этом отметить, что в феврале в Санкт-Петербурге стартовал выпуск обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Производство внедорожника X-Trail в прошлом году составило 21532 машины (-19%), флагманского кроссовера Murano – 3606 единиц (+2,4%).

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