Сколько моделей ушло, а сколько появилось на авторынке в апреле 2020 года?

Что происходит с автомобильным рынком России в условиях пандемии? Эксперты сайта «Цена Авто» провели ежемесячный мониторинг модельных рядов брендов и выяснили, какие модели ушли с рынка или потеряли отдельные комплектации, а какие – поступили в продажу, получили спецверсии или стали доступны для заказа в апреле 2020 года.

Оказалось, что за это время две модели покинули рынок – это кроссовер Haval H6 и седан KIA Cerato Classic. Причем, если на складах дилеров еще присутствует около 500 автомобилей Haval H6, то производство седанов KIA Cerato Classic окончательно прекращено и на рынке остался только KIA Cerato нового, четвертого, поколения. Кроме того, еще одна модель – кроссовер KIA Sportage – лишилась дизельной версии в России.

Несмотря на пандемию, российский рынок в апреле пополнился одной полноценной новинкой – рамным внедорожником Haval H5, а еще 4 модели получили обновления – Audi Q7, Changan CS75FL, Jaguar F-Type, Lexus LC.

Для трех моделей (Chery Tiggo 8, Datsun on-DO и mi-DO) были разработаны новые комплектации, еще 2 – стали доступны для заказа, а семь моделей обзавелись спецверсиями или вышли на рынок в лимитированных сериях. Среди последних – сразу 4 модели отечественного производства: внедорожник LADA 4x4 с шинами низкого давления, универсал LADA Vesta SW в специальном исполнении Limited Edition, LADA XRAY Сross в новой специальной серии Instinct и новый УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Более подробную информацию об этих моделях можно найти здесь.