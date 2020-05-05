Продажи автомобилей LADA с автоматической трансмиссией выросли на 42%

В 1 квартале 2020 года в России было реализовано 8165 новых автомобилей LADA, оснащенных автоматической трансмиссией. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 42% больше, чем в январе – марте прошлого года (5747 шт.).

Столь серьезный прирост во многом связан с установкой на автомобили LADA бесступенчатой трансмиссии (вариатора) Jatco. Напомним, продажи моделей семейства Vesta и XRAY Cross с такой коробкой передач начались во второй половине прошлого года. В свою очередь, вазовский «робот» (АМТ) остался только на автомобилях семейства Granta и XRAY. Кроме этого, некоторые модификации Granta еще оснащаются 4-диапазонным классическим «автоматом» Jatco.

Таким образом, в 1 квартале нынешнего года на долю LADA с автоматической трансмиссией пришлось уже 10,6% от общего объема реализации новых легковых автомобилей отечественной марки. При этом в 1 квартале 2019-го данный показатель составлял 7,2%.

Впрочем, если сравнивать эти результаты с общероссийскими, то они пока остаются на очень низком уровне. Так, рыночная доля машин с автоматической трансмиссией в нашей стране по итогам января – марта 2020 года достигла уже 63%.

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