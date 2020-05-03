Продажи дизельных легковых автомобилей в России выросли на 6%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года в нашей стране было реализовано 31,3 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 6% больше, чем в январе – марте 2019 года.

Самой популярной у россиян маркой автомобилей с «дизелем» является BMW. Так, за отчетный период дизельные модели баварского бренда разошлись тиражом в 8 тыс. единиц – на 24% больше, чем за три месяца прошлого года. С большим отставанием, второе место в этом рейтинге занимает другой производитель из Германии – Mercedes-Benz (3,4 тыс. шт.; +5%).

Далее с одинаковыми показателями следуют Toyota и Volkswagen (по 3,3 тыс. шт.), но если реализация дизельных автомобилей у японской марки упала на 23%, то у немецкой – выросла на 76%. Замыкает пятерку лидеров среди брендов по продажам легковых машин с «дизелем» японский Mitsubishi (2,3 тыс. шт.; -11%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация дизельных автомобилей в 1 квартале нынешнего года выросла сильнее, чем весь российский рынок (+2%). В результате этого их рыночная доля за год увеличилась с 8% до 8,3%.

О том, какие дизельные кроссоверы и внедорожники являются самыми доступными в РФ, можно узнать здесь.