63% проданных в РФ автомобилей – с автоматической трансмиссией. Это рекорд!

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2020 года в России было реализовано почти 237 тыс. автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)*. Это составляет 63% от общих продаж новых легковых машин.

Как отмечают эксперты агентства, за отчетный период реализация автомобилей с АТ росла быстрее российского рынка в целом (+9% и +2% соответственно). В результате этого их доля за год увеличилась сразу на 4 процентных пункта (в 1 квартале 2019-го она составляла 59%).

Напомним, что рыночная доля легковых автомобилей с АТ в нашей стране в последние 4 года превышала 50%, постепенно приближаясь к отметке 60%. Теперь этот рубеж преодолен, а достигнутый показатель (63%) является рекордным.

Какие еще модели с АТ (и не только) могут появиться на российском рынке в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.