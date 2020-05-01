Лишь 14% дилеров готовы к онлайн-продажам автомобилей с пробегом

Аналитические агентство «АВТОСТАТ» совместно с компанией «ОкДилер» провело опрос примерно 1000 продавцов автомобилей с пробегом о том, как они работают с покупателями в условиях самоизоляции. Опрос проходил методом «тайного покупателя» в 13 городах России с 13 по 18 апреля.

Согласно результатам опроса, 18% дилеров сообщили что они не работают с потенциальными покупателями в нынешних условиях, даже дистанционно. Причем среди официальных дилеров нерабочих автосалонов оказалось в 2,5 раза больше (28%), чем среди независимых дилеров (11%).

Самая большая доля не работающих с клиентами дилеров (даже дистанционно) оказалась в Москве (33%). В Краснодаре и Самаре этот показатель составил 23%, в Уфе - 19%, в Нижнем Новгороде - 15%, а в Санкт-Петербурге - 14%. Отметим, что в Перми, Челябинске и Ижевске готовы вести речь о продаже автомобиля с пробегом из наличия все опрошенные дилеры.

Одним из интересных выводов исследования стало то, что лишь каждый седьмой дилер (14%) подтвердил, что после удаленного осмотра (дополнительные фото и видеообзор автомобиля), проверок и оплаты, готов доставить автомобиль прямо к подъезду покупателя. Фактически это полный цикл онлайн-продажи автомобиля. А вот остальные 86% дилеров к полному циклу дистанционной работы с клиентом пока не готовы.

Наиболее частые ответы - это готовность либо оформить сделку в автосалоне с соблюдением всех мер предосторожности, либо зарезервировать конкретный автомобиль за покупателем, взяв небольшую предоплату. А оформление и передачу провести уже после того, как откроется полноценная работа автосалона.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.