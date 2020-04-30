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В целях поддержки клиентов во время пандемии COVID-19 марка Volkswagen продлевает заводскую гарантию на автомобили на 3 месяца. Продление касается тех автомобилей, срок гарантии которых должен закончиться в период с 1 марта по 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Так, на модели Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan нового поколения, произведенные на территории России, предоставляется 3-летняя гарантия производителя. При этом два года гарантии предоставляется без ограничения пробега, а третий год – до достижения автомобилем 100 тыс. км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше.

На модели Volkswagen Teramont и Volkswagen Touareg нового поколения распространяется расширенная 4-летняя гарантия производителя. При этом в течение первых двух лет гарантия предоставляется без ограничения пробега, а в течение третьего и четвертого года – до достижения пробега 120 тыс. км с момента покупки автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее.

На все модели Volkswagen также предоставляются 3 года гарантии без ограничения пробега на отсутствие недостатков лакокрасочного покрытия кузова и 12 лет гарантии без ограничения пробега на отсутствие сквозной коррозии.

На оригинальные детали, установленные при гарантийном (бесплатном) ремонте, гарантия распространяется до окончания срока основной гарантии на автомобиль. Если возраст автомобиля превышает 4 года, марка предлагает клиентам установку деталей Volkswagen Economy с двухлетней гарантией производителя.

Кроме того, марка Volkswagen представляет программу послегарантийной сервисной поддержки. Она предполагает защиту от непредвиденных расходов на ремонт автомобиля на 12 либо 24 месяца после окончания срока действия заводской гарантии. Программа представляет два варианта покрытия, «Эконом» и «Бизнес», в зависимости от потребностей и бюджета клиента.

Напомним, ранее в целях поддержки клиентов, которым в период карантина и самоизоляции необходим доступ к официальному сервису, марка Volkswagen запустила услугу бесконтактного сервиса, включающую в себя бесплатную доставку автомобиля в официальный сервис и обратно для проведения регламентного технического обслуживания, текущего необходимого коммерческого ремонта и гарантийных работ. Услуга предполагает получение акта осмотра автомобиля на электронную почту и удаленное согласование ремонта через мобильное приложение Volkswagen Service. В целом по России на сегодняшний день уже открыты в режиме сервиса и доступны для обслуживания клиентов более 100 дилерских центров Volkswagen в разных регионах, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В случае, если возникает необходимость проведения гарантийного ремонта, но ближайший дилер закрыт на карантин, достаточно, чтобы клиент просто зафиксировал обращение любым доступным способом. Перепробег при прохождении технического обслуживания допустим ввиду сложившейся ситуации, и не повлияет на решение о гарантийном ремонте в случае наступления такой необходимости.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 10007 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России увеличились на 8% и составили 23794 машины. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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