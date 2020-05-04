Рынок люксовых автомобилей с пробегом в РФ вырос на 16%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 453 единицы. Это на 16% выше результата годичной давности (392 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают Mercedes-Benz Maybach S-Class, на долю которого приходится 34% от общего объема. Это эквивалентно 154 перепроданным экземплярам за отчетный период. Совсем чуть-чуть от лидера отстает марка Bentley (146 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 57 машин. Также с января по март сменил владельцев 51 автомобиль марки Rolls-Royce. Кроме них, в нашей стране было перепродано 16 экземпляров Lamborghini, 15 – Ferrari и 14 – Aston Martin.

Свыше половины (57%) подержанных люксовых машин было куплено в Москве и Подмосковье (201 и 58 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга приобрели 39 таких автомобилей, Краснодарского края – 21. ТОП-5 регионального рейтинга замыкает Ростовская область (12 шт.). Также стоит отметить Свердловскую область (10 шт.), Дагестан (8 шт.), Татарстан (7 шт.), Ставропольский край (6 шт.), Самарскую область и Чечню (по 5 шт.). В других субъектах РФ за три месяца нынешнего года было куплено менее 5 автомобилей с пробегом сегмента Luxury.

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