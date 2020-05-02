Рынок электромобилей с пробегом в 1 квартале увеличился на 46%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала текущего года жители России приобрели 875 электромобилей с пробегом. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года (599 шт.).

Самым популярным подержанным электрокаром остается Nissan Leaf - на эту модель за указанный период времени пришлось 93% данного рынка. За январь - март 2020 года 814 экземпляров Nissan Leaf получили новых владельцев (+42% по сравнению с 1 кварталом прошлого года). Перепродажи остальных электромобилей исчисляются штуками: Mitsubishi I-MiEV (17 шт.), Jaguar I-Pace (10 шт.), Tesla Model S (10 шт.), BMW i3 (8 шт.), Tesla Model X (6 шт.), LADA Ellada (3 шт.), Renault Twizy (3 шт.), Tesla Model 3 (3 шт.), Hyundai Ioniq (1 шт.).

Эксперты отмечают, что самый большой рынок подержанных автомобилей на электротяге находится в Иркутской области. За отчетный период примерно каждый десятый электрокар с пробегом был перепродан именно в этом регионе (91 шт.). На втором месте по объему рынка находится Приморский край (84 шт.), на третьем - Краснодарский край (60 шт.). В пятерку лидеров также вошли Новосибирская область (52 шт.) и Хабаровский край (43 шт.). Москва в этом рейтинге только на шестой позиции, Подмосковье - на седьмой. Здесь с января по март поменяли своих владельцев 37 и 35 электромобилей соответственно.

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