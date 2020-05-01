Во второй половине апреля только 6 марок обновили прайс-листы на свои модели | АВТОСТАТ

Во второй половине апреля только 6 марок обновили прайс-листы на свои модели

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Во второй половине апреля только 6 марок обновили прайс-листы на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили
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Большинство автомобильных брендов откорректировали цены на свою продукцию в начале апреля, поэтому во второй половине прошлого месяца* только 6 брендов изменили стоимость своих моделей. Это показал мониторинг, регулярно проводимый специалистами сайта «Цена Авто».

Так, прибавку в 0,7 – 1,0% получили седан и хэтчбек Datsun, на 0,1 – 2,6% стал дороже кроссовер Mazda CX-9.

Отдельные модели Jeep и Nissan получили новые ценники, причем у Nissan это затронуло только автомобили 2020 производственного года.

Впервые в текущем году изменились цены на пикап JAC T6 – все его комплектации подорожали на 3,3 – 7,7%. 

А вот у премиального корейского бренда Genesis эксперты отметили разнонаправленное изменение стоимости. Два седана – G80 и G90 – стали дороже на 1,2 – 1,9%, а спортивный G70 в отдельных комплектациях подешевел на 5,6 – 5,8%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 15 по 30 апреля 2020 года

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

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