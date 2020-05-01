Рынок подержанных пикапов в 1 квартале вырос на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по март 2020 года объем российского рынка пикапов с пробегом составил 7,9 тыс. единиц. Это на 6% больше, чем в 1 квартале прошлого года.

Лидером вторичного рынка пикапов в нашей стране остается Toyota Hilux. Так, за отчетный период россияне приобрели почти 2 тыс. б/у экземпляров этой модели – на 7% больше, чем год назад. На втором месте находится Mitsubishi L200 с показателем 1,7 тыс. единиц (+8%). Третью позицию в рейтинге, с большим отставанием от иномарок, сохраняет отечественный УАЗ «Пикап» (около 1 тыс. шт.; +19%).

За пределами первой тройки оказываются Volkswagen Amarok (638 шт.; +6%) и SsangYong Actyon Sports (431 шт.; -4%). Перепродажи других моделей пикапов в РФ по итогам 1 квартала 2020 года составили менее 400 штук.

Отметим, что рынке новых пикапов в январе – марте 2020 года также наблюдается рост (+19%), причем даже больший, чем на вторичном.

Быстро узнать актуальную стоимость пикапа (и не только) с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценка авто».