Концерн Hyundai-KIA остался без шеф-дизайнера

Вице-президент по дизайну концерна Hyundai Motor Group Люк Донкервольке объявил об отставке. По информации корейского издания YonHap News, он принял это решение по «личным причинам», чтобы проводить больше времени со своей семьей. Не исключено, что 54-летний бельгиец попросту устал от жесткого режима работы, принятого в крупных азиатских компаниях.

Как пишет издание «Авторевю», Люк Донкервольке построил завидную дизайнерскую карьеру в концерне Volkswagen. Его авторству принадлежат Skoda Octavia и Fabia первых поколений, недорогой хэтчбек Seat Ibiza, суперкары Lamborghini Murcielago и Gallardo, роскошные Bentley Flying Spur и Bentayga, а также другие модели. Осенью 2015 года его переманил к себе на помощь Петер Шрайер, назначив шеф-дизайнером марок Hyundai и Genesis, а в 2018-м Донкервольке стал главным по дизайну всего концерна Hyundai, взяв под свой контроль еще и марку KIA.

При этом в компании решили не искать замену шеф-дизайнеру – после ухода Донкервольке должность директора, который отвечает за все три марки, будет упразднена. Теперь руководить отделом дизайна брендов Hyundai и Genesis продолжит Санг Юп Ли, а старшим дизайнером KIA останется Карим Хабиб.