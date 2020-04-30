Ferrari выпустит две новинки в 2020 году

Компания Ferrari представит в течение 2020 года минимум две новинки, которые присоединятся в линейке к прошлогодним суперкарам Roma, SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider и 812 GTS. Об этом изданию Autocar рассказал глава отдела маркетинга и продаж итальянской марки Энрико Галлиера.

При этом топ-менеджер отказался рассказать подробности о будущих автомобилях. По всей видимости, Ferrari выпустит в нынешнем году новые версии уже существующих моделей. Не исключено, что итальянцы готовят открытую версию гибридного суперкара SF Stradale, а также электрифицированный вариант семейства 488, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент самая ожидаемая новинка Ferrari – кроссовер Purosangue, который появится не раньше 2021 года. Ранее стало известно, что первый SUV в истории итальянского бренда построят на базе нового суперкара Roma GT с передним расположением двигателя.

Как ожидается, Ferrari Purosangue укомплектуют гибридной установкой на базе агрегата V8 с двумя турбинами. К примеру, на суперкаре Roma GT 3,9-литровая «восьмерка» выдает 620 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Серийный Ferrari Purosangue будет представлен в 2021 году. По предварительным данным, цены на кроссовер будут начинаться от 230 тыс. евро (около 19 млн рублей по нынешнему курсу).

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