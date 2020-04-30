Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в России

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 стал доступен в России в новых комплектациях Active и Family, чья стоимость составляет соответственно 1 млн 599 тыс. 900 рублей и 1 млн 624 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. В период пандемии оформить заказ можно в онлайн-магазине на сайте марки chery.ru c последующей доставкой автомобиля на дом, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Кроссовер Chery Tiggo 8 в исполнении Active представляет собой пятиместную версию, в оснащение которой входят 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), cветодиодные фары основного света c электрической регулировкой светового потока по высоте, передние светодиодные ходовые огни, светодиодные задние фонари, динамические указатели поворота, электрорегулируемые зеркала с обогревом и повторителями поворотов, иммобилайзер, задние датчики парковки, камера заднего вида с системой динамической разметки, система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, бесконтактное открытие двери багажника, кожаный салон, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, цифровая зона управления с тремя экранами в салоне и др.

Комплектация Family дополнена третьим рядом сидений, а в ее оснащении помимо оборудования, доступного в базовой комплектации, появились датчик дождя, газовые упоры капота, обогревы рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, климат-контроль и др.

Напомним, продажи кроссовера Chery Tiggo 8 начались 1 марта 2020 года. Модель была представлена на российском рынке исключительно в максимальной комплектации Prestige стоимостью 1 млн 719 тыс. 900 рублей. В нее входит оснащение уровня Active, а также добавлены электропривод складывания зеркал, наружная подсветка под зеркалами и подсветка порогов, система кругового обзора 360 градусов в сочетании с передними и задними датчиками парковки, полный «зимний» пакет и 8 аудио-динамиков в салоне.

Новый Chery Tiggo 8 представлен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором. Автомобиль достигает скорости 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Водитель может выбрать режим Eco/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Требование к качеству топлива – бензин с октановым числом не менее 92.

Галогеновые фары полностью заменены на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота способствуют повышению безопасности на дороге в темное время суток. Автомобиль также получил колесные двухцветные алюминиевые диски диаметром 18 дюймов в сочетании с низкопрофильными шинами Cooper, что улучшает управляемость и эффективность торможения.

Для российского рынка полноразмерный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 оборудован системой дистанционного запуска двигателя, бесключевым доступом в салон автомобиля и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания. В оснащение автомобиля также входит «полный» зимний пакет, который включает в себя обогрев сидений со ступенчатой регулировкой, подогрев руля, обогрев зеркал заднего вида, обогрев всей поверхности переднего и заднего стекол и подогреваемые форсунки омывателя.

Что касается интерьера Chery Tiggo 8, руль имеет регулировку в четырех направлениях, а кожаные сидения премиального класса от американской компании Lear оборудованы электрическими регулировками в 6 направлениях, а также регулировкой поясничного упора для водителя. Мультимедийная система, цифровой дисплей приборной панели и экран климат-контроля полностью русифицированы.

Компания «Чери Автомобили Рус» несет гарантийные обязательства на кроссовер Chery Tiggo 8 в течение 5 лет или 150 тыс. км пробега автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее. Данные периоды также распространяются на кузов и лакокрасочное покрытие.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в условиях введенных ограничений из-за коронавируса компания Chery продолжает поддерживать клиентов и предоставляет возможность выбрать и забронировать автомобиль дистанционно, из любого уголка России. Сделка в онлайн-магазине Chery проходит под полным контролем дистрибьютора.



Как отмечается, для онлайн-клиентов компания «Чери Автомобили Рус» фиксирует цены до конца карантинных ограничений. Индивидуальный подбор, в том числе бронирование автомобилей, происходит со складов дистрибьютора и производителя марки. Также организована доставка кроссоверов Chery на дом клиенту в регионах. Автомобиль предварительно проходит процедуру дезинфекции.

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