Volkswagen запустил бесконтактную дистанционную выдачу коммерческих автомобилей

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Марка Volkswagen Коммерческие автомобили запустила сервис бесконтактной выдачи автомобилей клиентам: автомобиль доставят по указанному адресу. Кроме того, для будущих владельцев появилась возможность дистанционно осмотреть автомобиль и проверить сопутствующие документы: для клиента будет подготовлено обзорное видео автомобиля, аналогичное процессу выдачи в салоне, сообщает пресс-служба немецкой марки. Благодаря новому сервису онлайн-оплаты клиент также может не выходя из дома выбрать и оплатить свой автомобиль. Для покупки доступны модели Multivan, California, Caravelle, Transporter, Crafter, Caddy и Amarok в разнообразных комплектациях с необходимыми опциями: как для бизнес-целей, так и для семейных поездок.

Напомним, ранее марка Volkswagen Коммерческие автомобили также запустила сервис бесконтактной приемки коммерческих автомобилей в России. Дилерские предприятия оказывают услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также выполняют гарантийные ремонты. Записаться на сервисное обслуживание, согласовать объем работ и отслеживать их статус можно удаленно с помощью мобильного приложения Volkswagen Service. Оплатить стоимость всех услуг можно онлайн, а акт приемки автомобиля получить по электронной почте. При этом теперь не нужно лично доставлять автомобиль в сервис, транспортировку можно заказать у дилерского центра, оплатив услуг эвакуатора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 1491 легкий коммерческий автомобиль, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Между тем, с марта для продажи в России доступно новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее.

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