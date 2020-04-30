УАЗ запустил сервис онлайн-покупки автомобилей

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Ульяновский автозавод запускает сервис онлайн-покупки автомобилей. Бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно, сообщает пресс-служба УАЗа.

Первый шаг – ознакомление со списком имеющихся в наличии автомобилей на сайте www.uaz.ru/cars/stock, уточнение комплектации, дополнительных опций, а также размера скидки на заинтересовавший экземпляр. Далее требуется отправить заявку дилеру, который после обработки запроса связывается с клиентом и обговаривает финальные условия сделки.

Представитель автосалона оформляет договор купли-продажи транспортного средства и отправляет его на личную почту покупателя. Последний вносит предоплату или же полностью оплачивает автомобиль по полученным реквизитам расчетного счета дилера.

При желании воспользоваться кредитом можно перейти по ссылкам банков партнеров (Сетелем Банк, Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк), внести всю необходимую информацию и получить одобрение онлайн. После чего сотрудник кредитной организации связывается с клиентом, чтобы выбрать дату и время доставки на дом и подписания кредитного договора. Оставшиеся нюансы банк решает напрямую с автосалоном.

Фактически покупателю понадобится только выбрать удобный способ получения самого автомобиля – в специально организованной «стерильной» зоне дилерского центра или же за дополнительную плату по любому указанному адресу в желаемую дату и время. Останется лишь подписать акт приема-передачи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи УАЗа на российском рынке составили 7293 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в ближайшее время появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.