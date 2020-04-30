КАМАЗ остановит конвейер на майские каникулы

КАМАЗ приостановит производство автомобилей на период майских каникул, которые продлятся с 1 по 11 мая. Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Когогин. «12 мая КАМАЗ приступит к работе. Будут новые заказы от потребителей, российские регионы ждут камазовскую автотехнику», – отметил он.

Напомним, КАМАЗ с 6 апреля возобновил производство автомобилей, приостановленное с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Как отмечалось, в условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции населения техника «КАМАЗ» становится жизненно важным фактором развития страны для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медицинского оборудования и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года в России было зарегистрировано 5854 грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 14,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 1871 единицу (+11,6%). КАМАЗ-65115 разошелся в количестве 941 штуки, что на 19,8% ниже показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров КАМАЗ-5490 с показателем 693 реализованных машины (-49,6%).

Кроме того, в отчетный период КАМАЗ увеличил экспортные поставки на 102% относительно показателей за первый квартал прошлого года. Данная динамика обусловлена, в первую очередь, дополнительным относительно плановых показателей объемом продаж на рынках Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Туркмении и Турции.

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