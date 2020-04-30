«ГАЗель Next» начали оснащать подушками безопасности

Горьковский автозавод начал оснащать автомобили «ГАЗель Next» фронтальными подушками безопасности. Внедрение новой системы пассивной безопасности начинается с отдельных модификаций техники и постепенно будет распространено на весь модельный ряд легких коммерческих автомобилей семейства Next. Подушка безопасности водителя войдет в базовую комплектацию автомобиля. Также в настоящее время завершается подготовка к установке подушки безопасности для двух пассажиров переднего ряда, которая вскоре станет доступна в качестве опции, сообщает пресс-служба ГАЗа.

Кроме того, важными элементами системы пассивной безопасности, заложенными в семейство Next уже на этапе конструирования, являются повышенная жесткость кузова, программируемые зоны деформации с функцией поглощения энергии фронтального удара, телескопический механизм складывания рулевой колонки. Мощная двухрычажная независимая передняя подвеска, интегрированная в единый модуль с рулевым управлением, обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости при движении на высоких скоростях даже по неровной дороге.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Горьковский автозавод начнет производство низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также предприятие ведет работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 10657 машины, что соответствует уровню прошлого года. Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 5909 единиц (-0,5%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на сокращенный, четырехдневный режим работы в связи с глубоким падением спроса в секторе коммерческого транспорта. В итоге объем заказов ГАЗа на апрель упал на 70% от среднемесячного уровня, на май-июнь – на 85-90%. Загрузка конвейеров и в принципе возможность работы Горьковского автозавода в мае и июне будет зависеть от наличия заказов из госсектора. Речь, в частности, идет о закупке коммерческих автомобилей и автобусов для нужд различных госучреждений и ведомств, госкомпаний.

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