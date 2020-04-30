KIA расширяет предложение кроссоверов в России

Компания KIA Motors Russia & CIS готовится к возобновлению работы в нормальном режиме с июня и планирует повысить конкурентоспособность продуктовой линейки за счет вывода ряда новых и обновленных моделей, в частности, в популярном сегменте SUV.

Так, в июне начнутся продажи стильного европейского кроссовера KIA XCeed с мощными турбонаддувными двигателями 1.4T-GDI и 1.6T-GDI, которые работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, сообщает пресс-служба корейской марки.

Новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам. Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.