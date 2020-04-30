KIA расширяет предложение кроссоверов в России

Компания KIA Motors Russia & CIS готовится к возобновлению работы в нормальном режиме с июня и планирует повысить конкурентоспособность продуктовой линейки за счет вывода ряда новых и обновленных моделей, в частности, в популярном сегменте SUV.
Так, в июне начнутся продажи стильного европейского кроссовера KIA XCeed с мощными турбонаддувными двигателями 1.4T-GDI и 1.6T-GDI, которые работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, сообщает пресс-служба корейской марки.
Новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам. Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.
Также в июне на российский рынок выйдут новые версии компактного кроссовера KIA Seltos с двигателем 1.6 MPI (с распределенным впрыском), производство которых по технологии полного цикла уже началось на калининградском заводе «Автотор». Клиентам будут доступны 6 комплектаций автомобиля, 4 двигателя, 4 коробки передач, передний или полный привод. Общее число различных вариантов KIA Seltos в России без учета широкой цветовой гаммы достигнет двадцати одного.
Напомним, продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos стартовали на российском рынке со 2 марта 2020 года. За первый месяц в России было реализовано 1242 таких автомобиля, что позволило KIA Seltos сразу же подняться в ТОП-5 самых продаваемых моделей бренда. Общее количество собранных контрактов превысило 4000, что существенно выше планового показателя.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».