В 1 квартале российский рынок автобусов с пробегом вырос на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка подержанных автобусов по итогам января – марта составил 5,4 тыс. единиц. Этот результат на 7% больше, чем год назад.

Более половины вторичного рынка автобусной техники (52%) в нашей стране приходится на отечественную марку «ПАЗ», что эквивалентно 2,8 тыс. единиц (+4%). На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится российский «ЛИАЗ» (325 шт.; +89%)

Далее, с одинаковым показателем перепроданных автобусов (по 324 шт.), следуют корейский Hyundai (-33%) и российский «НЕФАЗ» (+52%). Замыкает пятерку лидеров белорусский «МАЗ» с результатом 242 перепроданных автобуса (+65%).

Самой популярной моделью среди автобусов с пробегом по итогам 1 квартала является ПАЗ-3205, на долю которой за отчетный период пришлось около 30% всего рынка (1 554 шт.; -8%). В первую пятерку здесь также попадают: ПАЗ-3204 (520 шт.; +6%), ПАЗ-3203 (348 шт.; рост в 4,8 раза), НЕФАЗ-5299 (324 шт.; +52%) и ПАЗ-4234 (294 шт.; -6%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», вторичный рынок автобусов в нашей стране растет заметно медленнее первичного, который в 1 квартале 2020 года вырос на 29%.

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