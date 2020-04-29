Volvo расширила комплектации всех своих моделей в России

Компания Volvo Car Russia представила линейку автомобилей 2021 модельного года, доступной для заказа с 1 мая у официальных дилеров. Весь модельный ряд получил обновление стандартной спецификации, а также абсолютно новый состав пакетов дополнительного оборудования. С российского рынка уйдет двигатель T6 AWD, однако появятся более мощные двигатели T8 с технологией подзаряжаемого гибрида, сообщает пресс-служба шведской марки.

Так, стандартные спецификации всех моделей Volvo будут включать ряд функций, не предусмотренных ранее: графическую панель приборов 12,3 дюйма, систему распознавания дорожных знаков, самозатемняющиеся боковые внешние зеркала и салонное зеркало заднего вида. Кроме того, в новые автомобили Volvo было интегрировано электронное ограничение скорости до 180 км/ч – данная мера позволит снизить риск столкновения или минимизировать последствия аварии в случае экстренного торможения.

Комплектация Momentum расширена за счет омывателей фар высокого давления, розетки на 12В в багажном отделении, задних подголовников с электроприводом и отключения пассажирской подушки безопасности. Для седанов S60 и S90 в этой версии доступен электропривод складывания второго ряда сидений.

Премиальная версия Inscription всех моделей теперь включает видеокамеру для облегчения парковки, передний и задний парковочный радар. У 90 кластера появились электропривод сиденья пассажира и память положений сиденья пассажира. Для 40 кластера стали доступны задняя дверь с электроприводом и бесключевой доступ.

Спортивная комплектация R-Design переняла все премиальные опции Inscription. Компактный кроссовер XC40 и спортивный седан S60 в этой версии предлагаются с увеличенным размером дисков 19” дюймов.

Помимо этого, для всей линейки автомобилей Volvo в качестве дополнительной опции станет доступной система «Чистый воздух» c мультифильтром и датчиком твердых частиц класса РМ2.5., благодаря которой появится возможность проверить качество воздуха в салоне и провести его очистку – водитель сможет заблаговременно через приложение Volvo On Call задать необходимые настройки. Опционально клиенты смогут добавить беспроводную индукционную зарядку, ранее предусмотренную только для ХС40, и выбрать инновационную обивку текстиль/шерсть вне зависимости от модели.

Среди всей линейки 2021 модельного года рестайлинг затронул седан бизнес класса S90 и универсал повышенной проходимости V90 Cross Country. Изменения коснулись внешнего вида автомобилей – выхлопные трубы были скрыты, появились новые колеса, а задние LED фонари получили новый дизайн, поменялись решетка радиатора и дизайн нижней части переднего бампера, обновился также и сам логотип бренда. У S90 изменился силуэт крышки багажника, и у обеих моделей – дизайн спойлера.

Несмотря на то, что все комплектации моделей Volvo стали богаче, компания Volvo Car Russia смогла сохранить без изменений текущие розничные цены на весь модельный ряд, за исключением флагманского внедорожника Volvo XC90. Повышение стоимости на XC90 вызвано наиболее ощутимым обновлением стандартной спецификации по сравнению с другими моделями.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volvo в марте реализовали 1702 автомобиля – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке в январе-марте стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 480 единиц (-32,4%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 446 покупателей (+14,4%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – с начала года было реализовано 306 таких машин (+15%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, компания Volvo Car Russia в 2020 году планирует запустить несколько специальных серий, но подробности о них пока не раскрываются.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».