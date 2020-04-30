Artsofte Digital объявило о спецпредложении для поддержки дилеров | АВТОСТАТ

Artsofte Digital объявило о спецпредложении для поддержки дилеров

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Artsofte Digital объявило о спецпредложении для поддержки дилеров

#ПоддержиАвтобизнес

Специализированное интернет-агентство для автодилеров Artsofte Digital в апреле объявило о предложении, направленном на поддержку дилерских центров. Оно предполагает бесплатную настройку и ведение рекламы на поиске Яндекс и Google.

Так, до 31 мая стоимость настройки и ведения рекламы на поиске Яндекс и Google для новых клиентов составит 0 рублей (за первый месяц). Чтобы воспользоваться данным предложением, достаточно заполнить форму на сайте и получить настройку рекламы бесплатно.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры digital поддержиавтобизнес

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