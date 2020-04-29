Volkswagen Golf в марте вернул лидерство в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в марте вернул себе лидерство на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, этому во многом этому способствовал рост спроса на электрическую модификацию e-Golf.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 23757 реализованных машин (-48,8%). Второе место заняла Tesla Model 3, чьи продажи составили 15502 автомобиля (-1,6%). Третий результат показал Ford Focus – реализация этой модели упала на 50,6% до 14587 единиц. Далее идет Renault Clio, на котором остановили свой выбор 13369 европейских покупателей (-66,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz A-Class, разошедшийся тиражом 13225 экземпляров (-45,9%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Skoda Octavia (13207 шт., -39,6%), Nissan Qashqai (13015 шт., -55,7%), Toyota Yaris (12299 шт., -52,3%), Ford Fiesta (12216 шт., -59,6%) и MINI Hatch (11933 шт., -33,9%).

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