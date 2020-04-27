В России начались продажи новой версии «Садко Next»

Семейство полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» пополнилось версией с двухрядной кабиной. «Фермерская» модификации модели уже доступна для заказа у дилеров ГАЗа, пишет «Российская газета».

Бортовой «Садко Next» с двухрядной кабиной носит заводской индекс -C42A43. Если стандартная кабина вмещает трех пассажиров, то в сдвоенном виде – до семи (6+1). В комплектацию под названием «PRO» входят кондиционер, дополнительный топливный бак, фаркоп с выводом воздуха и электрики, а также так называемый «капюшон» с маячками на крыше. Доступ в заднюю часть кабины осуществляется только с одной стороны, второй ряд имеет задний диван, столики-подставки и люк. Стоимость автомобиля составляет 2 млн 650 тыс. рублей. Грузовик может дополнительно оснащаться лебедкой и шноркелем – в этом случае цена достигнет 2 млн 745 тыс. рублей.

Напомним, базовая стоимость бортовой модели «Садко Next» с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой составляет 2 млн 195 тыс. рублей. В комплектацию входят подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал. Объем стандартного топливного бака составляет всего 95 литров, но опционально грузовик можно дооснастить вторым баков такого же объема. За доплату также доступна лебедка и шноркель.

«Садко Next» оснащается 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. и 490 Нм, который агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач (управляется джойстиком). Грузоподъемность модели увеличилась до 3 тонн (по шасси), при этом появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. К слову, глубина преодолеваемого брода – до 1,2 м (с воздухозаборником).

Напомним, на 2020 год также запланирован выход модификации с удлиненной (4515 мм) базой. Ранее сообщалось, что ГАЗ разрабатывает новое поколение среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 «Валдай», который должен появиться в конце лета текущего года.

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