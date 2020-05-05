Chery в 1 квартале увеличила продажи в России на 37%

Российские дилеры Chery по итогам первого квартала 2020 года реализовали 1689 автомобилей, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Chery остается среднеразмерный кроссовер Tiggo 4, который разошелся в количестве 955 единиц. Стоит также отметить, что в марте на российском рынке стартовали продажи нового полноразмерного кроссовера Chery Tiggo 8.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в условиях введенных ограничений из-за коронавируса компания Chery продолжает поддерживать клиентов и предоставляет возможность выбрать и забронировать автомобиль дистанционно, из любого уголка России. Сделка в онлайн-магазине Chery проходит под полным контролем дистрибьютора.

Как отмечается, для онлайн-клиентов компания «Чери Автомобили Рус» фиксирует цены до конца карантинных ограничений. Индивидуальный подбор, в том числе бронирование автомобилей, происходит со складов дистрибьютора и производителя марки. Также организована доставка кроссоверов Chery на дом клиенту в регионах. Автомобиль предварительно проходит процедуру дезинфекции.

Полный список дилеров Chery (и не только) содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».