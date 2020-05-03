Audi в 1 квартале увеличила продажи в России на 17%

Российские дилеры Audi по итогам первого квартала 2020 года реализовали 3941 автомобиль – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером в модельном ряду Audi остается кроссовер Q5, чьи продажи в отчетный период составили 832 экземпляра (-10%). Второе место по объему реализации занимает внедорожник Q7, на котором остановили свой выбор 816 российских покупателей (+14%). На третьей строчке идет полноразмерный купе-кроссовер Audi Q8 с показателем 593 машины (+42%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале года российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Кроме того, в первом квартале на российском рынке появились обновленный рестайлинговый кроссовер Q7, «заряженный» флагманский седан S8, а также «спортивная» версия кроссовера SQ7.

Полный список дилеров Audi (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».