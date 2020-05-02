Mazda в 1 квартале увеличила продажи в России на 15%

Российские дилеры Mazda по итогам первого квартала 2020 года реализовали 7585 автомобилей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,9% против 1,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в отчетный период выросли на 27% составили 5590 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке с 27 апреля начал приостановку производства, которое будет полностью простаивать весь май в связи с модернизацией производственной линии. Как отмечают на предприятии, ввиду предварительной подготовки к плановой остановке, дилерская сеть обеспечена автомобилями и дефицита не предвидится.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».